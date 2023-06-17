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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ просунулись до 2 км на кожному напрямку півдня – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Збройні сили України мають успіхи на усіх напрямках півдня, де триває наступ, а в обороні українські захисники не втратили жодної позиції.

Про це ввечері 16 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Станом на зараз Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога, – повідомила вона.

За словами Маляр, на напрямках, де українські війська перебувають в обороні, жодної позиції не було втрачено, а окупанти не змогли просунутись.

Водночас на сході війська України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії.

– Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському, – повідомила вона.

Щодо Бахмутського напрямку, то загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася.

– Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони, – написала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що на Донбасі противник утримує значну кількість сил, які продовжує нарощувати, паралельно переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

Щодо півдня України, то Сили оборони ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу, повідомила Маляр.

– Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ, – написала вона.

Маляр зауважила, що на Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони, Російська агресія
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