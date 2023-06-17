ВСУ на пути к освобождению Крыма, но основная фаза контрнаступления еще не началась – Ходжес

Вооруженные силы Украины еще не начинали основную фазу долгожданного контрнаступления. Однако украинские военные уже проводят наступательные операции, которые приведут к деоккупации Крыма и изгнанию оккупантов из нашей страны.

Об этом заявил американский генерал, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире одного из украинских телеканалов.

– Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск. Начало контрнаступления – это важный для Украины шаг, но его основная фаза еще не началась, – отметил генерал.

Ходжес объяснил, что украинские защитники сейчас ищут уязвимые места в обороне войск РФ, продолжают давить на оккупантов.

ВСУ вводят врага в заблуждение по поводу того, где именно будет происходить основное наступление. Генерал прогнозирует ощутимый успех украинской армии в последующие недели.

– Следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил, – подчеркнул Ходжес.

По его словам, когда начнется активная фаза контрнаступления ВСУ, на поле боя появится гораздо больше предоставленных союзниками танков. И тогда “станет очевидным преимущество украинских войск” благодаря современным западным танкам.

По мнению генерала, Генеральный штаб ВСУ может оказывать давление на врага в нескольких разных местах во время контрнаступления.

Ходжес считает, что одной из первоочередных целей может стать так называемый сухопутный коридор между РФ и временно оккупированным Крымом. Он предположил, что ВСУ попытаются заблокировать это сообщение “где-то между Мариуполем и Мелитополем”.

Таким образом, можно было бы начать изоляцию оккупированного полуострова. Украинские войска могли бы подтянуть ближе к Крыму больше дальнобойных систем и наносить удары по пунктам базирования российских войск на полуострове, чтобы сделать невозможным их пребывание там.

– Это важная часть кампании, которая, вероятно, начнется в ближайшие два месяца, – заявил Ходжес.

Он добавил, что большинство российских солдат не имеют мотивации воевать.

Кроме того, Украине помогает то, что между руководителями разных российских военных формирований (главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным) существует открытый конфликт. А это значит, что “российской обороне не хватит сплоченности” во время наступления ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал, что российские оккупанты будут бежать из Крыма, как только ВСУ выйдут на административную границу полуострова и дойдут до первого села.

Источник : Эпрессо

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