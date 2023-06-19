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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Рассчитаны на рядового россиянина: Юсов о заявлениях Путина об уничтожении 5 Patriot в Украине

Patriot, Юсов
Фото: Getty Images, УНИАН

Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы уничтожении 5 систем Patriot в Украине рассчитаны только на внутреннюю аудиторию.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

— Для Украины и наших партнеров — это очевидная ложь. Это только для рядового зазомбированного Ванюшки, сказал бы он 5 или 50, в принципе, значения не имеет. Главное потом накатить стопарик и сказать: Мы же им всем показали, — отметил он.

По словам Юсова, россияне боятся украинского контрнаступления. Об этом свидетельствует публичная риторика Владимира Путина и министра обороны РФ Шойгу.

— Даже внутренняя аудитория уже не воспринимает прокремлевских пропагандистов как истину последней инстанции, поэтому нужен “тяжелый наркотик”. И этот образ Путина, который лично рассказывает о событиях в Украине — это и есть такой самый тяжелый наркотик для российской пропаганды, который сейчас может быть. А что за ним? А за ним будут ломка и пустота. И это можно же сказать, что мы, собственно, еще даже ничего не начинали, — добавил представитель ГУР.

Ранее заявления Путина об уничтожении 5 установок Patriot прокомментировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что глава Кремля даже не знает, из чего состоит этот зенитно-ракетный комплекс.

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Рассчитаны на рядового россиянина: Юсов о заявлениях Путина об уничтожении 5 Patriot в Украине

Источник: Чорна лампа

Андрій Юсов, Война в Украине, Російська агресія
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