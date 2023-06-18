Не знает, из чего состоят: Игнат о заявлениях Путина относительно уничтожения 5 систем Patriot

Президент РФ Владимир Путин ежедневно “уничтожает” дивизионы Patriot, равно как и спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что сообщая об уничтожении пяти установок Patriot Путин показывает, что он не знает, из чего они состоят.

— Мы говорим о двух дивизионах, которые командующий Воздушными силами показал, селфи сделал — вот, они есть. Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, радара, обеспечивающего информацию о воздушных целях, и до 8 пусковых установок может быть у Patriot… Возможно, они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. Он их “уничтожает” каждый день, как и Конашенков, — заявил Игнат.

Также спикер Воздушных сил заверил, что ЗРК Patriot продолжает свою работу.

— Хочу заверить, что Patriot работает – вчера сами видели. 16 числа в прошлом месяце – 6 Кинжалов и 16 число вчера – тоже 6 Кинжалов. Результат есть, будем ожидать больше таких систем, – добавил он.

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