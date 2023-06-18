Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 23 ББМ и два Ка-52 – Генштаб
Вооруженные силы Украины в течение суток уничтожили 650 российских оккупантов.
На 480-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже почти на 220 тысяч.
Потери РФ на 18 июня 2023
- личного состава – около 219 820 (+650),
- танков ‒ 3 984 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7 729 (+23),
- артиллерийских систем – 3 847 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 610 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 364,
- самолетов – 314,
- вертолетов – 304 (+2),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1 211,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14),
- специальной техники – 522 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк