ВСУ за сутки уничтожили 650 оккупантов, 23 ББМ и два Ка-52 – Генштаб

Вооруженные силы Украины в течение суток уничтожили 650 российских оккупантов.

На 480-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже почти на 220 тысяч.

Потери РФ на 18 июня 2023

личного состава – около 219 820 (+650),

танков ‒ 3 984 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 7 729 (+23),

артиллерийских систем – 3 847 (+13),

реактивных систем залпового огня – 610 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 364,

самолетов – 314,

вертолетов – 304 (+2),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 371 (+7),

крылатых ракет ‒ 1 211,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 571 (+14),

специальной техники – 522 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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