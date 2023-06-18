Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 23 ББМ та два Ка-52 – Генштаб
Збройні сили України протягом доби знищили 650 російських окупантів.
На 480-ту добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже майже на 220 тисяч.
Втрати РФ на 18 червня 2023
- особового складу ‒ близько 219 820 (+650),
- танків ‒ 3 984 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7 729 (+23),
- артилерійських систем – 3 847 (+13),
- реактивних систем залпового вогню – 610 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 304 (+2),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 371 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1 211,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 571 (+14),
- спеціальної техніки ‒ 522 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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