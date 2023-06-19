На ВОТ оккупанты задерживают местных и грабят предприятия — Маляр

На временно оккупированной территории Украины продолжает увеличиваться количество преступлений и бесчинств российских оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, в начале прошлой недели в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты провели рейды по выявлению жителей, которые отказываются от российского гражданства.

— К гражданам, которые не имели российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на приобретение гражданства РФ оккупанты применяли жесткую физическую силу, некоторых из них задерживали. Судьба многих из задержанных остается неизвестной, — говорится в сообщении.

13 июня в населенном пункте Дебальцево Донецкой области российские военнослужащие совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов с бытовой техникой и продуктами. Награбленное загрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области.

Кроме того, в течение прошлой недели в Покровском Запорожской области инженерным подразделением войск РФ проводилось хаотичное минирование частных дачных участков местных жителей.

Также были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочин дорог с асфальтовым покрытием. В то же время каких-либо соответствующих предупреждений на местности о заминировании оккупанты не устанавливали.

Ранее в Генштабе сообщили, что в Запорожской области оккупанты усилили давление на местных.

Источник: Анна Маляр

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