На ВОТ оккупанты задерживают местных и грабят предприятия — Маляр
На временно оккупированной территории Украины продолжает увеличиваться количество преступлений и бесчинств российских оккупантов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Так, в начале прошлой недели в отдельных населенных пунктах Херсонской области оккупанты провели рейды по выявлению жителей, которые отказываются от российского гражданства.
— К гражданам, которые не имели российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на приобретение гражданства РФ оккупанты применяли жесткую физическую силу, некоторых из них задерживали. Судьба многих из задержанных остается неизвестной, — говорится в сообщении.
13 июня в населенном пункте Дебальцево Донецкой области российские военнослужащие совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов с бытовой техникой и продуктами. Награбленное загрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области.
Кроме того, в течение прошлой недели в Покровском Запорожской области инженерным подразделением войск РФ проводилось хаотичное минирование частных дачных участков местных жителей.
Также были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочин дорог с асфальтовым покрытием. В то же время каких-либо соответствующих предупреждений на местности о заминировании оккупанты не устанавливали.
Ранее в Генштабе сообщили, что в Запорожской области оккупанты усилили давление на местных.
Источник: Анна Маляр