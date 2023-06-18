За отказ от паспорта РФ минируют дома: на Запорожье оккупанты усилили давление на местных

На Запорожье оккупанты минируют частные земельные участки местных, которые отказались от получения паспорта РФ и выехали на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию, – говорится в сообщении.

В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию.

Отмечается, что Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Также украинскими защитниками был сбит вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 5 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада его боеприпасов.

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