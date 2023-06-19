На ТОТ окупанти затримують місцевих та грабують підприємства – Маляр

На тимчасово окупованій території України продовжує збільшуватися кількість злочинів і безчинств російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, на початку минулого тижня в окремих населених пунктах Херсонської області окупанти провели рейди з виявлення мешканців, які відмовляються від російського громадянства.

– До громадян, які не мали російського паспорта або підтверджувального документа про подання заявки на набуття громадянства РФ окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. Доля багатьох із затриманих залишається невідомою, – йдеться у повідомленні.

13 червня у населеному пункті Дебальцеве на Донеччині російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об’єктів інфраструктури, магазинів з побутовою технікою та продуктами. Награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганщини.

Окрім того, протягом минулого тижня у Покровському Запорізької області інженерним підрозділом військ РФ проводилось хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців.

Також було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Водночас будь-яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Запоріжжі окупанти посилили тиск на місцевих.

Джерело: Ганна Маляр

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