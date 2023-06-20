Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины

Во время проведения контрнаступательных действий сохранение жизни украинских военнослужащих и гражданских является одним из приоритетов украинских Сил обороны (СОУ), когда же артиллерийское обескровливание российской армии — второй приоритет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что надо знать об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте на 482-й день российско-украинской войны.

Во-первых, пишет Данилов, политические задачи президента России Владимира Путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и продолжают находиться на кремлевской повестке дня.

— Задача, которая будет актуальной до тех пор, пока Россия не получит военного поражения с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима, — написал он.

Секретарь СНБО добавил, что, во-вторых, Владимир Путин продолжает верить “в победу своей так называемой второй армии так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям. Компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует”.

В-третьих, Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия, развивают как собственные наступательные операции, так и отражают вражеское наступление и контратакуют.

В-четвертых, пишет Данилов, российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ. Это, пишет он, осуществляется врагом “путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянки и Авдеевки), подтягивая резервы в первую очередь из Воздушно-десантных войск”.

— Цель — полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений, — добавил он.

Пятым пунктом Данилов сообщил, что Россия также концентрирует дополнительные силы на Юге Украины, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя направлении с целью обезопасить создание условий по “перерезанию” так называемого сухопутного коридора в Крым.

По пункту № 6 секретарь СНБО пишет, что украинские войска “шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям”. У Сил обороны одним из главных приоритетов определено сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения.

— Мясные штурмы — это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны, — добавил он.

Данилов добавил в 7-м пункте, что “бесценную и сверхважную работу” выполняют украинские силы сопротивления на временно оккупированных Россией территориях, подготавливая благоприятные условия для дальнейшей боевой работы СОУ, облегчая освобождение наших территорий.

— Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего артиллерийское обескровливание российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения, — написал он в восьмом пункте.

Такая работа, по словам Данилова, украинскими защитниками выполняется на отлично, а показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала российско-украинской войны.

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