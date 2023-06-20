Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Во время проведения контрнаступательных действий сохранение жизни украинских военнослужащих и гражданских является одним из приоритетов украинских Сил обороны (СОУ), когда же артиллерийское обескровливание российской армии — второй приоритет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что надо знать об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте на 482-й день российско-украинской войны.

Во-первых, пишет Данилов, политические задачи президента России Владимира Путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и продолжают находиться на кремлевской повестке дня.

— Задача, которая будет актуальной до тех пор, пока Россия не получит военного поражения с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима, — написал он.

Секретарь СНБО добавил, что, во-вторых, Владимир Путин продолжает верить “в победу своей так называемой второй армии так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям. Компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует”.

В-третьих, Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия, развивают как собственные наступательные операции, так и отражают вражеское наступление и контратакуют.

В-четвертых, пишет Данилов, российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ. Это, пишет он, осуществляется врагом “путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянки и Авдеевки), подтягивая резервы в первую очередь из Воздушно-десантных войск”.

— Цель — полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений, — добавил он.

Пятым пунктом Данилов сообщил, что Россия также концентрирует дополнительные силы на Юге Украины, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя направлении с целью обезопасить создание условий по “перерезанию” так называемого сухопутного коридора в Крым.

Читайте также
Войска РФ увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении — ВСУ
російські солдати

По пункту № 6 секретарь СНБО пишет, что украинские войска “шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям”. У Сил обороны одним из главных приоритетов определено сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения.

— Мясные штурмы — это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны, — добавил он.

Данилов добавил в 7-м пункте, что “бесценную и сверхважную работу” выполняют украинские силы сопротивления на временно оккупированных Россией территориях, подготавливая благоприятные условия для дальнейшей боевой работы СОУ, облегчая освобождение наших территорий.

— Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего артиллерийское обескровливание российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения, — написал он в восьмом пункте.

Такая работа, по словам Данилова, украинскими защитниками выполняется на отлично, а показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала российско-украинской войны.

Читайте также
Минирование ЗАЭС и возвращение трех пленных из Венгрии: 482-й день войны
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины

Война в Украине, ВСУ, Алексей Данилов, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чиновнику КГГА вручили подозрение в деле о закрытых укрытиях
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Украина вернула троих военнопленных, вывезенных Россией в Венгрию — МИД
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Бои ведутся очень тяжелые, но Украина принимает правильные оперативные решения — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Подозревается в пособничестве РФ: суд оставил Богуслаева под арестом до середины июля
В'ячеслав Богуслаєв
США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине
Ентоні Блінкен
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Международный скандал: в ряде стран Украину на картах изображают без Крыма
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Артиллерийское обескровливание врага: Данилов назвал приоритеты Сил обороны Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь