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На Ивано-Франковщине не будут проводить плановую госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов

На Ивано-Франковщине не будут проводить плановую госпитализацию мужчин без разрешения военкоматов
Фото: Depositphotos

В Ивано-Франковской области плановую госпитализацию мужчин в возрасте от 18 до 59 лет больше не будут проводить без разрешения военкоматов.

Об этом в Facebook сообщил начальник Коломыйского РВА Любомир Глушков.

Он отметил, что, согласно решению совета обороны Ивано-Франковской области, местным чиновникам нужно обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона направили в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Также Глушков добавил, что Департаменту здравоохранения Ивано-Франковской ОГА поручили подготовить и сообщить медучреждениям региона о решении относительно “временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектования”.

При этом медучреждения обяжут уведомлять территориальные центры комплектования о внеплановой госпитализации военнообязанных.

Напомним, что 13 июня в Ивано-Франковской общине подписали приказ о проведении общей мобилизации, в рамках которой все военнообязанные в течение 10 дней должны были появиться в городской ТЦК и СП.

Ивано-Франковская область, Война в Украине, Военное положение, мобілізація
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