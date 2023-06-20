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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Івано-Франківщині не проводитимуть госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів

На Івано-Франківщині не проводитимуть госпіталізацію чоловіків без дозволу військкоматів
Фото: Depositphotos

В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів.

Про це у Facebook повідомив начальник Коломийської РВА Любомир Глушков.

Він зауважив, що згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам потрібно забезпечити, щоб усіх військовозобов’язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Також Глушков додав, що Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо “тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов’язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування”.

При цьому медустанови зобов’яжуть повідомляти територіальні центри комплектування про позапланову госпіталізацію військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що 13 червня в Івано-Франківській громаді підписали наказ про проведення загальної мобілізації, у рамках якої всі військовозобов’язані протягом 10 днів мали з’явитися у міській ТЦК та СП.

Івано-Франківська область, Війна в Україні, Воєнний стан, мобілізація
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