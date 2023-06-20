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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ничего трагического не будет: Данилов оценил возможность применения РФ ядерного оружия

Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов почти уверен, что Россия не решится на использование тактического ядерного оружия, ведь тогда ее ожидают “адские санкции”.

— Что касается угроз использования тактического ядерного оружия, не дай Бог они на это решатся, тогда мир совсем иначе должен реагировать. Тогда санкции должны быть адскими, чтобы это максимально быстро закончилось. Будут ли они это (ядерное оружие, – Ред.) использовать или нет, мне сложно сказать. Я могу сказать, что ничего трагического не будет, более того, я более чем хочу быть уверен, что это не произойдет, – сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

Если это все же будет и Россия применит тактическое ядерное оружие, то “мир должен реагировать иначе”, не так, как после подрыва Каховской ГЭС.

Данилов считает, что в этом случае “это будет совсем другая война, другая ответственность, другие действия наших партнеров”.

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Ничего трагического не будет: Данилов оценил возможность применения РФ ядерного оружия

– Я придерживаюсь мнения, что такого агрессора, как Путин, нужно было останавливать еще в 2008 году, – говорит секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что санкции против РФ точно работают и в ближайшее время будут еще больше на нее влиять.

Фото: Аппарат СНБО

Война в Украине, Алексей Данилов, санкції, Санкції проти Росії, Ядерна зброя
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