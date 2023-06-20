Нічого трагічного не буде: Данілов оцінив можливість застосування РФ ядерної зброї

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов майже впевнений, що Росія не наважиться на використання тактичної ядерної зброї, адже тоді на неї чекають “пекельні санкції”.

– Що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ зовсім інакше має реагувати. Тоді санкції мають бути пекельними, щоб це максимально швидко закінчилося. Чи будуть вони це (ядерну зброю, – Ред.) використовувати, чи ні, мені складно сказати. Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, більш того, я більш ніж хочу бути впевнений, що це не станеться, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Якщо це все ж таки буде і Росія застосує тактичну ядерну зброю, то “світ має реагувати інакше”, не так, як після підриву Каховської ГЕС.

Данілов вважає, що у цьому випадку “це буде зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії наших партнерів”.

– Я дотримуюся думки, що такого агресора, як Путін, треба було зупиняти ще 2008 року, – говорить секретар РНБО.

Крім того, він зауважив, що санкції проти РФ точно працюють і найближчим часом будуть ще більше на неї впливати.

Фото: Апарат РНБО

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