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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти відбирають гуманітарку у жителів підтоплених Олешок – Генштаб ЗСУ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Замість того, щоб рятувати населення підтоплених територій Херсонської області після російського теракту на Каховській ГЕС, окупанти відбирають у людей гуманітарку.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарфону Єдині новини.

– Ситуація катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованих територіях, які пострадали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в’їзді в Олешки на Херсонщині під час огляду траспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка призначалася постраждалому населенню, і спрямовують її на власні потреби, – уточнив військовий.

Офіційно у тимчасово окупованих Олешках внаслідок підтоплення загинули 11 людей , проте, за даними Центру національного спротиву, реальна кількість може перевищувати 500 осіб, оскільки РФ намагається приховати факт масової загибелі людей та відхилила запит ООН на доступ до затопленої території.

Загалом на лівому березі ще затоплені 17 населених пунктів.

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Окупанти відбирають гуманітарку у жителів підтоплених Олешок – Генштаб ЗСУ

Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, гуманітарка, Каховська ГЕС, Олешки, потоп, Херсонська область
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