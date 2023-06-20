Евросоюз планирует выделить Украине четырехлетний пакет помощи на €50 млрд – СМИ

Европейский Союз готовит пакет финансовой помощи в размере около €50 млрд ($55 млрд) для поддержки Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников, предложение Еврокомиссии поможет профинансировать текущие расходы правительства Украины и оплатить срочные приоритеты восстановления нашего государства.

О новом пакете помощи могут объявить уже во вторник, накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 21-22 июня в Великобритании. На этом мероприятии доноры будут обсуждать пути восстановления нашей страны, а украинские чиновники будут добиваться участия частного сектора.

В пакет ЕС еще могут внести изменения, прежде чем его обнародуют.

Что предполагает предложение Брюсселя

По данным источников, Еврокомиссия стремится избежать обременительного инструмента восстановления для Украины, которая находится в состоянии полномасштабной войны. Поэтому финансовая помощь будет предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Пакет помощи будет охватывать период с 2024-го по 2027 год. Ежегодно Евросоюз будет предоставлять примерно €18 млрд финансовой помощи.

В отличие от предыдущих пакетов, этот будет финансироваться за счет вкладов государств-членов ЕС, а не рыночных ссуд.

Новый пакет помощи направлен на то, чтобы объединить финансирование для выплаты зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением инфраструктуры.

Украина получит денежные средства при условии проведения реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти реформы являются условием приближения нашей страны к членству в ЕС.

Еврокомиссия ранее заявляла, что покроет большую часть потребностей в восстановлении Украины. В то же время, блок ожидает, что другие доноры и частный сектор внесут свой вклад.

Брюссель также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе Центрального банка РФ.

По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление Украины могут составить $411 млрд.

С начала полномасштабной войны Евросоюз и его страны-члены одобрили экономическую помощь для Украины почти на €38 млрд.

Как известно, в конце прошлого года Евросоюз одобрил выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Ежеквартально Брюссель будет выделять около €4,5 млрд в течение 2023 года.

Источник : Bloomberg

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