Євросоюз планує виділити Україні чотирирічний пакет допомоги на €50 млрд – ЗМІ

Європейський Союз готує пакет фінансової допомоги в розмірі близько €50 млрд ($55 млрд) для підтримки України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, пропозиція Єврокомісії допоможе профінансувати поточні витрати уряду України та оплатити термінові пріоритети відновлення нашої держави.

Про новий пакет допомоги можуть оголосити вже у вівторок, напередодні Конференції з відновлення України, яка відбудеться 21-22 червня у Великій Британії. На цьому заході донори обговорюватимуть шляхи відбудови нашої країни, а українські чиновники домагатимуться участі приватного сектору.

До пакету ЄС ще можуть внести зміни, перш ніж його оприлюднять.

Що передбачає пропозиція Брюсселя

За даними джерел, Єврокомісія прагне уникнути обтяжливого інструменту відновлення для України, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тому фінансова допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Пакет допомоги охоплюватиме період із 2024-го по 2027 рік. Щороку Євросоюз надаватиме близько €18 млрд фінансової допомоги.

На відміну від попередніх пакетів, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не ринкових позик.

Новий пакет допомоги спрямований на те, щоб об’єднати фінансування для виплати зарплат, пенсій і деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням інфраструктури.

Україна отримає грошові кошти за умови проведення реформ у сферах верховенства права і боротьби з корупцією. Ці реформи є умовою для наближення нашої країни до членства в ЄС.

Єврокомісія раніше заявляла, що покриє більшість потреб у відбудові України. Водночас блок очікує, що інші донори та приватний сектор зроблять свій внесок.

Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку РФ.

За оцінками Світового банку, витрати на відновлення України можуть становити $411 млрд.

Від початку повномасштабної війни Євросоюз та його країни-члени схвалили економічну допомогу для України майже на €38 млрд.

Як відомо, наприкінці минулого року Євросоюз схвалив виділення для України нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. Щокварталу Брюссель виділятиме близько €4,5 млрд упродовж 2023 року.

Джерело : Bloomberg

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