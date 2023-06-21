8 боевых кораблей с Калибрами: в Мариуполе РФ разместит “филиал” Черноморского флота — ЦНС

В составе Черноморского флота РФ оккупанты создают Азовский военно-морской район, штаб которого будет располагаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что до 1 июля запланировано окончание организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота.

Оккупанты хотят укомплектовать Азовский ВМР за счет корабельного состава Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Всего в составе Азовского ВМР будут находиться 8 боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях Циклон, Аскольд, которые проходят испытания, еще строящийся Амур, морской тральщик Ковровец и другие корабли.

По информации ЦНС, суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей — 24 КРМБ типа Калибр.

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.