Маляр: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах по направлению Белогоровка – Шипиловка
В течение суток Силы обороны Украины достигли частичного успеха во время наступательных действий на направлении Белогоровка – Шипиловка в Луганской области.
Об этом 21 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В настоящее время, говорит заместитель главы ведомства, Восток остается основным направлением наступления армии РФ.
Оккупанты там не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Однако Вооруженные силы Украины крепко держат позиции, отбивая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.
В частности, украинские защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Особенно тяжелые бои идут на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области.
– Вблизи Бахмута ситуация неизменна. Там ежедневно проходят по несколько боевых столкновений, линия стабильная, – отмечает Анна Маляр.
Не останавливается наступление ВСУ и на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, после частичного успеха на направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Вольное Поле – Макаровка Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Анна Маляр
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