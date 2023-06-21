Маляр: ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах по направлению Белогоровка – Шипиловка

В течение суток Силы обороны Украины достигли частичного успеха во время наступательных действий на направлении Белогоровка – Шипиловка в Луганской области.

Об этом 21 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В настоящее время, говорит заместитель главы ведомства, Восток остается основным направлением наступления армии РФ.

Оккупанты там не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Однако Вооруженные силы Украины крепко держат позиции, отбивая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

В частности, украинские защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Особенно тяжелые бои идут на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области.

– Вблизи Бахмута ситуация неизменна. Там ежедневно проходят по несколько боевых столкновений, линия стабильная, – отмечает Анна Маляр.

Не останавливается наступление ВСУ и на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, после частичного успеха на направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Вольное Поле – Макаровка Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

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