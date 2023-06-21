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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Маляр: ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на напрямку Білогорівка – Шипилівка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони України досягли часткового успіху під час наступальних дій на напрямку Білогорівка – Шипилівка в Луганській області.

Про це 21 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Наразі, каже заступниця очільника відомства, Схід залишається основним напрямком наступу армії РФ.

Окупанти там не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Однак Збройні сили України міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

Зокрема, українські захисники продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Особливо важкі бої точаться на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва, що в Донецькій області.

Поблизу Бахмута ситуація незмінна. Там щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна, – наголошує Ганна Маляр.

Не зупиняється наступ ЗСУ й на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, після часткового успіху на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Генеральний штаб України, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія, РФ
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