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Валентина Летяк, редактор ленты

Нагрузка на НАБУ растет: Кривонос объяснил, зачем увеличение штата на 300 человек

Семен Кривонос
Фото: НАБУ

Семен Кривонос, который с начала марта возглавляет Национальное антикоррупционное бюро, среди стратегических задач назвал увеличение штатной численности с 700 до 1 тыс. работников.

В интервью Укринформу он объяснил, зачем НАБУ такое количество сотрудников.

— С момента создания бюро в 2015 году и до сегодняшнего дня количество производств существенно возросло. В начале работы было около 250 уголовных дел. По состоянию на конец 2022 года — уже 716. Это сложные производства, которые касаются серьезных схем хищения бюджетных средств, деятельности преступных организаций и требуют вовлеченности большого количества детективов. Поэтому нагрузка на следственные подразделения существенно возрастает, — рассказал Кривонос.

По его словам, еще больше работы будет после победы, поскольку на восстановление страны будут направлены значительные средства, использование которых должно быть максимально подотчетным и прозрачным.

— Мы должны обеспечить эффективный мониторинг и контроль процесса восстановления страны. И нагрузка на бюро в этой части также возрастет, — добавил он.

Однако и сейчас, когда из-за войны существенно вырос запрос общества на борьбу с коррупцией, НАБУ не хватает людей, поэтому, как отметил Кривонос, в конце мая направили в Верховную Раду законопроект, в котором предложили поэтапное увеличение штата, начиная с 2024 года, чтобы не создать чрезмерную нагрузку на госбюджет.

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Источник: Укринформ
НАБУ, Семен Кривонос
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