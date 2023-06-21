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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Навантаження на НАБУ зростає: Кривонос пояснив, навіщо збільшення штату на 300 людей

Семен Кривонос
Фото: НАБУ

Семен Кривонос, який з початку березня очолює Національне антикорупційне бюро, серед стратегічних завдань назвав збільшення штатної чисельності з 700 до 1 000 працівників.

В інтерв’ю Укрінформу він пояснив, навіщо НАБУ така кількість співробітників.

– З моменту створення бюро у 2015 році і до сьогодні кількість проваджень суттєво зросла. На початку роботи було близько 250 кримінальних справ. Станом на кінець 2022 року – уже 716. Це складні провадження, які стосуються серйозних схем розкрадання бюджетних коштів, діяльності злочинних організацій і вимагають залученості великої кількості детективів. Тому навантаження на слідчі підрозділи суттєво зростає, – розповів Кривонос.

За його словами, ще більше роботи буде після перемоги, оскільки на відновлення країни будуть спрямовані значні кошти, використання яким має бути максимально підзвітним і прозорим.

– Ми маємо забезпечити ефективний моніторинг і контроль процесу відновлення країни. І навантаження на бюро в цій частині також зросте, – додав він.

Проте і зараз, коли через війну суттєво зріс запит суспільства на боротьбу з корупцією, НАБУ не вистачає людей, тому, як зазначив  Кривонос, наприкінці травня направили до Верховної Ради законопроєкт, в якому запропонували поетапне збільшення штату, починаючи з 2024 року, аби не створити надмірне навантаження на держбюджет.

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Джерело: Укрінформ
НАБУ, Семен Кривонос
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