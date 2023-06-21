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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СБУ расследует почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией России

Василь Малюк
Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с военной агрессией РФ против Украины.

В пресс-службе СБУ сообщили, что из них ведется следствие по около 43 тыс. дел, касающихся именно нарушений Россией законов и обычаев войны.

По словам главы СБУ Василия Малюка, расследование преступлений РФ является чрезвычайно важным как для украинцев, так и для всего мира. Он отметил, что служба не просто фиксирует преступления, а выполняет все необходимые процессуальные действия в рамках украинского законодательства.

Прежде всего это касается высшего военно-политического руководства РФ и командования армии.

По словам Малюка, сообщено о подозрении 448 военным преступникам из категории российских чиновников, в том числе более 25 командующим отдельных родов войск и армий.

Кроме того, устанавливаются конкретные исполнители преступлений. Так, было объявлено о подозрении командиру тяжелого бомбардировочного полка, полковнику Тимошину. Следователи СБУ установили, что он ответственен за ракетные удары по жилому дому в Днепре в январе 2023 года и по ТРЦ Амстор в Кременчуге в июне 2022 года.

Всего в суд направлено 95 уголовных производств в отношении 142 человек из военно-политического руководства РФ, из которых уже осуждены 22.

— Решение Международного уголовного суда об аресте Путина и Львовой-Беловой — это только начало. Мы должны обеспечить мощную доказательную базу, чтобы пройти этот путь полностью, — подчеркнул Малюк.

Он добавил, что к этой работе приобщаются международные структуры, которые расследуют и отдельные кейсы, и “магистральное” производство о российской агрессии против Украины.

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СБУ расследует почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией России

Источник: СБУ
Война в Украине, Василий Малюк, СБУ
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