Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії

Василь Малюк
Фото: СБУ

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України.

У пресслужбі СБУ повідомили, що з них триває слідство у близько 43 тис. справах, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни.

За словами голови СБУ Василя Малюка, розслідування злочинів РФ є надзвичайно важливим як для українців, так і для всього світу. Він наголосив, що служба не просто фіксує злочини, а виконує всі необхідні процесуальні дії у межах українського законодавства.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії.

За словами Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із категорії російських посадовців, зокрема понад 25 командувачам окремих родів військ й армій.

Крім того, встановлюються конкретні виконавці злочинів. Так, було оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні 2023 року та по ТРЦ Амстор у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22.

— Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна та Львової-Бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю, – підкреслив Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються міжнародні структури, які розслідують й окремі кейси, і “магістральне” провадження про російську агресію проти України.

Читайте також
Відповіддю стане спецтрибунал: Зеленський провів нараду щодо відповідальності керівництва РФ
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Василь Малюк, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Philips, Virgin, Hyundai та інші: до відновлення України долучиться понад 400 компаній
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: куди спрямують кошти
євро
8 бойових кораблів із Калібрами: у Маріуполі РФ розмістить “філію” Чорноморського флоту – ЦНС
Кораблі РФ
Вже готуються до відправки. Латвія передає Україні увесь свій флот гелікоптерів
гелікоптер Sea King
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь