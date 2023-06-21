СБУ розслідує майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією Росії

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України.

У пресслужбі СБУ повідомили, що з них триває слідство у близько 43 тис. справах, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни.

За словами голови СБУ Василя Малюка, розслідування злочинів РФ є надзвичайно важливим як для українців, так і для всього світу. Він наголосив, що служба не просто фіксує злочини, а виконує всі необхідні процесуальні дії у межах українського законодавства.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії.

За словами Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із категорії російських посадовців, зокрема понад 25 командувачам окремих родів військ й армій.

Крім того, встановлюються конкретні виконавці злочинів. Так, було оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні 2023 року та по ТРЦ Амстор у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22.

— Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна та Львової-Бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю, – підкреслив Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються міжнародні структури, які розслідують й окремі кейси, і “магістральне” провадження про російську агресію проти України.

Джерело : СБУ

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