Коснется и других стран: Гуменюк оценила риски подрыва Россией Крымского титана
Украина наблюдает за активностью врага на территории предприятия Крымский титан.
Об этом на брифинге заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
Она отметила, что наблюдается эвакуация гражданских, которые, скорее всего, были обучены опытом, в частности в 2018 году, во время химических выбросов с предприятия.
— Да, ситуация нами отслеживается касаемо ввоза туда взрывчатки, активности сил оккупационных войск вокруг, и вполне вероятно, это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует, — рассказала Гуменюк.
Кроме того, она отметила, что больше всего от взрыва пострадают именно подразделения России.
По словам Гуменюк, в отличие от подрыва Каховской ГЭС, террористический акт на крымском предприятии коснется и других стран.
— Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может достигнуть и других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно вызвать беспокойство руководства и этих стран, и усилить международное давление, — пояснила она.
Фото: Telegram-канал Атеш
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