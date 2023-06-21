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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Коснется и других стран: Гуменюк оценила риски подрыва Россией Крымского титана

кримський завод Титан

Украина наблюдает за активностью врага на территории предприятия Крымский титан.

Об этом на брифинге заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что наблюдается эвакуация гражданских, которые, скорее всего, были обучены опытом, в частности в 2018 году, во время химических выбросов с предприятия.

— Да, ситуация нами отслеживается касаемо ввоза туда взрывчатки, активности сил оккупационных войск вокруг, и вполне вероятно, это будет еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые враг использует, — рассказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что больше всего от взрыва пострадают именно подразделения России.

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По словам Гуменюк, в отличие от подрыва Каховской ГЭС, террористический акт на крымском предприятии коснется и других стран.

— Потому что, по оценкам специалистов, зона поражения может достигнуть и других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы, и это должно вызвать беспокойство руководства и этих стран, и усилить международное давление, — пояснила она.

Фото: Telegram-канал Атеш

Война в Украине, Крым, Російська агресія
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