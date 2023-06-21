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Торкнеться й інших країн: Гуменюк оцінила ризики підриву Росією Кримського титану

кримський завод Титан

Україна спостерігає за активністю ворога на території підприємства Кримський титан.

Про це під час брифінгу заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що Україна спостерігає евакуацію цивільних, які, скоріш за все, були навчені досвідом, зокрема 2018 року, під час хімічних викидів з підприємства.

– Так, ситуація нами відстежується щодо завезення туди вибухівки, щодо активності сил окупаційних військ навколо, і цілком імовірно, це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує, – розповіла Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що найбільше ураженими від вибуху будуть саме підрозділи Росії.

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За словами Гуменюк, на відміну від підриву Каховської ГЕС, терористичний акт на кримському підприємстві торкнеться й інших країн.

– Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови, і це має непокоїти керівництво і цих країн, і посилити міжнародний тиск, – пояснила вона.

Фото: Telegram-канал Атеш

Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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