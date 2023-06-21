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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы: что сообщили в ОВА

Вибух
Фото: Depositphotos

В пять утра 21 июня в Хмельницкой области были слышны взрывы.

В это время еще в трех областях на Западе Украины – Ровенской, Тернопольской и Черновицкой – как раз была объявлена воздушная тревога.

В областной военной администрации после сообщения о взрывах на территории региона призвали людей оставаться в укрытиях.

Больше подробностей в ОВА пока не предоставляли.

К слову, в 04:40 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Тернопольской области и угрозе применения врагом ударных БпЛА типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Хмельницкая ОВА, Воздушные силы ВСУ

Хмельницкая область
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