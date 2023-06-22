Министр обороны Британии Уоллес больше не претендует на должность генсека НАТО — СМИ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вышел из борьбы за пост следующего генерального секретаря НАТО.
Об этом он рассказал в интервью журналу The Economist.
– Этого не произойдет. Возможно, они хотят премьер-министра, – сказал Уоллес.
Как пишет издание британский министр обороны понял, что его надежды возглавить НАТО были разбиты на прошлой неделе, когда его кандидатуру не поддержал президент США Джо Байден.
– Байден просто не захотел поддержать Великобританию, – рассказал источник в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в НАТО надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства. Также желательно, чтобы это была женщина, поскольку ни разу женщина не возглавляла Альянс.
Некоторые источники утверждали, что из-за Brexit часть европейских стран отдадут предпочтение кандидату из ЕС, а не из Великобритании.
Напомним, полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга подходят к концу. Он находится на этой должности последние девять лет. Сейчас встает вопрос о новом кандидате, на которого возложат обязанности генсека Североатлантического союза.
В США заявили, что пока не продвигают конкретного кандидата на должность генерального секретаря НАТО.
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