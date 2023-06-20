США не просувають конкретного кандидата: Блінкен про заміну Столтенберга на посаді генсека НАТО

Повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга добігають кінця. Він перебуває на цій посаді останні дев’ять років. Наразі постає питання щодо нового кандидата, на якого покладуть обов’язки генсека Північноатлантичного союзу.

Вашингтон поки що не просуває конкретного кандидата на посаду генерального секретаря НАТО. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з журналістами у Великій Британії.

– Ми не просуваємо якогось конкретного кандидата. США дуже тісно консультуються з союзниками й партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО, – сказав він.

Велика Британія просуває на посаду генерального секретаря НАТО свого міністра оборони Бена Воллеса.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 2014 року. Термін його повноважень закінчується восени 2023 року. Він заявляв, що планує залишити посаду. Водночас з’являється інформація про те, що він може очолити Міжнародний валютний фонд.

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