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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ – Кулеба

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия будет проводить столько контрнаступлений, сколько потребуется для освобождения всех территорий Украины от российских оккупантов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Суспильному.

Таким образом он прокомментировал перспективы получить американские танки Abrams уже во время этой кампании контрнаступления.

– Надежда есть (получить Abrams, — Ред.), но не нужно мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ с нашей территории, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что для возможных последующих операций также понадобится западное оружие: танки, БТР и другая военная техника.

Поэтому не является критической ситуация, что некоторое вооружение, например Abrams, поступит позже.

– Если мы за это контрнаступление освободим всю Украину – слава Богу, всех поблагодарим. Но война – это такая штука, где нужно думать на два-три шага вперед, — добавил Кулеба.

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Министр признал, что от некоторых стран поступают сигналы, что наше государство должно сделать максимум уже в ходе этой контрнаступательной операции.

Кулеба объяснил, что у каждой страны есть собственные расчеты: где-то приближаются выборы, а где-то закончились снаряды на складах, а заводы не успевают выработать новые партии для поставок Украине.

В то же время глава МИД заверил, что ни одно государство не намекало, что если Украина не добьется к осени решающего успеха, “все закончится, мы умываем руки”.

Прокомментировал Кулеба и возможное давление на Украину, чтобы усадить за стол переговоров с РФ. Он напомнил о четкой позиции Киева и решении СНБО, что переговоры возможны только после вывода российских войск из нашей страны.

Министр отметил, что такая позиция “многих удивляет жесткостью”. Однако западные партнеры к ней относятся с пониманием, а незападные – с уважением и удивлением, что Киев может озвучивать Кремлю такие жесткие условия.

– Для кого-то эта война – математика, то есть сколько я потрачу денег, снарядов со складов или танков отправлю. А для нас эта война экзистенциальная. Либо они, либо мы, – напомнил Кулеба.

В июне Украина фактически начала свое долгожданное наступление на восточном и южном направлениях. У украинских воинов есть продвижение, но пока не такое стремительное, как в прошлом году в Харьковской или Херсонской областях. Президент Владимир Зеленский отметил, что одной из причин является значительная площадь заминированных оккупантами территорий.

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Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ – Кулеба

Источник: Суспільне
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Зброя для України, ВСУ, контрнаступ
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