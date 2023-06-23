Україна проведе стільки контрнаступів, скільки потрібно, щоб вигнати РФ – Кулеба

Українська армія проводитиме стільки контрнаступів, скільки буде потрібно для звільнення всіх територій України від російських окупантів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Суспільному.

Таким чином він прокоментував перспективи отримати американські танки Abrams уже під час цієї кампанії контрнаступу.

– Надія є (отримати Abrams, – Ред.), але не треба мислити лише цим контрнаступом. Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, скільки потрібно, щоб вигнати РФ з нашої території, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС нагадав, що для можливих наступних операцій так само знадобиться західна зброя: танки, БТР та інша військова техніка.

Тож не є критичною ситуація, що деяке озброєння, наприклад Abrams, надійде пізніше.

– Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед, – додав Кулеба.

Міністр визнав, що від деяких країн надходять сигнали, що наша держава має зробити максимум уже під час цієї контрнаступальної операції.

Кулеба пояснив, що кожна країна має власні розрахунки: десь наближаються вибори, а десь закінчилися снаряди на складах, а заводи не встигають виробити нові партії для постачання Україні.

Водночас глава МЗС запевнив, що жодна держава не натякала, що якщо Україна не досягне до осені вирішального успіху, “все закінчиться, ми вмиваємо руки”.

Прокоментував Кулеба і можливий тиск на Україну, щоб посадити за стіл переговорів з РФ. Він нагадав про чітку позицію Києва та рішення РНБО, що переговори можливі лише після виведення російських військ із нашої країни.

Міністр зазначив, що така позиція “багатьох дивує жорсткістю”. Проте західні партнери до неї ставляться з розумінням, а незахідні – з повагою та подивом, що Київ може озвучувати Кремлю такі жорсткі умови.

– Для когось ця війна — математика, тобто скільки я витрачу грошей, снарядів зі складів, або танків відправлю. А для нас ця війна екзистенційна. Або вони, або ми, – нагадав Кулеба.

У червні Україна фактично розпочала свій довгоочікуваний наступ на східному та південному напрямках. В українських воїнів є просування, але поки що не таке стрімке, як торік на Харківщині чи Херсонщині. Президент Володимир Зеленський зазначив, що однією з причин є значна площа замінованих окупантами територій.

Джерело : Суспільне

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