ЗАЭС не сможет включать энергоблоки, пока не будет подпитки прудовых охладителей

Пока Запорожская электростанция не работает, то непосредственной угрозы из-за отсутствия воды в Каховском водохранилище нет.

Об этом сказал президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона Единые новости во время общения с ведущей Яной Брензей.

— Каховское водохранилище является важным для охлаждения Запорожской атомной станции. Во время работы энергоблоков постоянно выполняется подпитка прудовых охладителей, которые находятся на площадке ЗАЭС. Сейчас блоки не работают. Непосредственно снижение уровня в Каховском водохранилище не влияет сейчас на работу ЗАЭС, но это не значит, что угрозы нет, — сказал он.

Котин добавил, что блоки пять блоков стоят в холодном состоянии, а еще один — в горячем.

Он сказал, что, когда Украина вернет под контроль Запорожскую АЭС, то не сможет включать энергоблоки, пока не будет решен вопрос с подпиткой прудовых охладителей на Запорожской атомной электростанции.

То есть, по его словам, единственной угрозой представляет ситуация, когда невозможно будет подпитать пруды, которые есть на территории Запорожской атомной электростанции.

Накануне Котин сообщал, что, если вода в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции будет опускаться, тогда ее нужно будет добавлять. По его словам, есть определенные алгоритмы, как это делать.

Фото: Энергоатом

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