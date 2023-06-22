ВСУ продвинулись на Таврическом направлении до 1 км, выровняв фронт

Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют определенные успехи.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

— Есть продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемом выравнивании фронта, — уточнил он.

По его словам, в целом за минувшие сутки враг 29 раз атаковал украинские позиции и 574 обстрелял из танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

— Чаще всего и наиболее интенсивно враг атаковал на Востоке — в Донецкой области в районе Авдеевки и Марьинки. Получив достойный отпор, отступил. Самое главное — с нашей стороны потерь позиций не допущено, — добавил Шершень.

Он также сообщил ориентировочные потери противника за сутки: убитыми — 129 оккупантов, ранеными — 236, пятеро взяты в плен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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