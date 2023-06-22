ЗСУ просунулись на Таврійському напрямку до 1 км, вирівнявши фронт
Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають певні успіхи.
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Маємо просування у бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту, – уточнив він.
За його словами, загалом за минулу добу ворог 29 разів атакував українські позиції та 574 обстріляв із танків, РСЗС та ствольної артилерії.
– Найчастіше та найінтенсивніше ворог атакував на Сході – у Донецькій області в районі Авдіївки та Мар’їнки. Отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше – з нашого боку втрат позицій не допущено, – додав Шершень.
Він також повідомив орієнтовні втрати противника за добу: вбитими – 129 окупантів, пораненими – 236, п’ятьох взято в полон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
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