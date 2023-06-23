Для поддержки ВСУ: послы ЕС согласовали увеличение производства боеприпасов до 1 млн в год

В пятницу, 23 июня, постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали проект регламента Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP).

Документ предусматривает производство до 1 млн боеприпасов ежегодно.

Об этом говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Регламент ASAP будет способствовать увеличению производственных мощностей снарядов ЕС, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и других государств-членов.

#COREPERII | EU Ambassadors just approved the mandate for negotiations with @Europarl_EN on the ASAP Regulation. It will facilitate the ramp-up of the EU’s ammunition production capacity, allowing its defence industry to better support Ukrainian and Member States’ armed forces. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023

Теперь Совет Евросоюза получил мандат для проведения переговоров с Европейским парламентом об одобрении соответствующего регламента. Для вступления его в силу требуется решение обоих этих учреждений ЕС.

Напомним, что Акт в поддержку производства боеприпасов является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.