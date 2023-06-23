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Валентина Чорна, редактор ленты

Для поддержки ВСУ: послы ЕС согласовали увеличение производства боеприпасов до 1 млн в год

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

В пятницу, 23 июня, постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали проект регламента Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP).

Документ предусматривает производство до 1 млн боеприпасов ежегодно.

Об этом говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Регламент ASAP будет способствовать увеличению производственных мощностей снарядов ЕС, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и других государств-членов.

Теперь Совет Евросоюза получил мандат для проведения переговоров с Европейским парламентом об одобрении соответствующего регламента. Для вступления его в силу требуется решение обоих этих учреждений ЕС.

Напомним, что Акт в поддержку производства боеприпасов является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

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Європейський Союз, Война в Украине, Російська агресія
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