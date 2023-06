Для підтримки ЗСУ: посли ЄС погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 млн на рік

У п’ятницю, 23 червня, постійні представники держав-членів Європейського Союзу узгодили проєкт регламенту Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Документ передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів щорічно.

Про це йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС, що дозволить його оборонній промисловості краще підтримувати Збройні сили України та інших держав-членів.

#COREPERII | EU Ambassadors just approved the mandate for negotiations with @Europarl_EN on the ASAP Regulation.

It will facilitate the ramp-up of the EU’s ammunition production capacity, allowing its defence industry to better support Ukrainian and Member States’ armed forces.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023