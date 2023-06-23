Для підтримки ЗСУ: посли ЄС погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 млн на рік

У п’ятницю, 23 червня, постійні представники держав-членів Європейського Союзу узгодили проєкт регламенту Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Документ передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів щорічно.

Про це йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС, що дозволить його оборонній промисловості краще підтримувати Збройні сили України та інших держав-членів.

#COREPERII | EU Ambassadors just approved the mandate for negotiations with @Europarl_EN on the ASAP Regulation. It will facilitate the ramp-up of the EU’s ammunition production capacity, allowing its defence industry to better support Ukrainian and Member States’ armed forces. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023

Тепер Рада Євросоюзу отримала мандат для проведення переговорів із Європейським парламентом про схвалення відповідного регламенту. Для набуття ним чинності потрібне рішення обох цих установ ЄС.

Нагадаємо, що Акт на підтримку виробництва боєприпасів є складовою плану ЄС із забезпечення України 1 млн артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

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