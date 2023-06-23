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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Для підтримки ЗСУ: посли ЄС погодили збільшення виробництва боєприпасів до 1 млн на рік

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 23 червня, постійні представники держав-членів Європейського Союзу узгодили проєкт регламенту Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Документ передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів щорічно.

Про це йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

Регламент ASAP сприятиме збільшенню виробничих потужностей снарядів ЄС, що дозволить його оборонній промисловості краще підтримувати Збройні сили України та інших держав-членів.

Тепер Рада Євросоюзу отримала мандат для проведення переговорів із Європейським парламентом про схвалення відповідного регламенту. Для набуття ним чинності потрібне рішення обох цих установ ЄС.

Нагадаємо, що Акт на підтримку виробництва боєприпасів є складовою плану ЄС із забезпечення України 1 млн артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

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