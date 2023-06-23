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Юлия Захарченко, редактор ленты

Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно: Зеленский о скандале с военкомом в Одессе

Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно: Зеленский о скандале с военкомом в Одессе
Фото: Офис президента

Очень важный пункт обсуждения во время проведенной президентом Украины Владимиром Зеленским Ставки верховного главнокомандующего — это справедливость. В частности, в ситуации, которая сложилась с одесским военкомом Евгением Борисовым.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении по итогам 485 суток полномасштабной войны России против Украины.

— То, что касается военкоматов, в частности скандала с… деятелем в Одессе. Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил Украины. Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря на все, оставался на своей должности, — отметил президент.

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить одесского военкома Евгения Борисова с должности.

В то же время президент поручил первому заместителю министра обороны Украины Александру Павлюку организовать проверку всей системы военкоматов.

Президент отметил, что ему жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить на подобные вопросы, когда идет активное контрнаступление воинов ВСУ на Юге Украины.

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Также было проведено совещание по результатам Лондонской конференции по восстановлению Украины — это мощное мероприятие и хорошие достижения для нашего государства. Президент отметил, что поддержка от Великобритании, США и Евросоюза очень весомая.

В частности, есть программы долгосрочной поддержки на перспективу, на годы вперед. Около пяти сотен мировых компаний имеют интерес к инвестициям в Украину.

Четкая поддержка членства в Евросоюзе: политически Украину уже воспринимают как члена ЕС. Отдельно ведется работа над механизмом конфискации активов Российской Федерации и связанных с ней лиц.

— Конечно, очень подробно рассмотрели ситуацию на передовой — все основные направления, поставки боеприпасов, артиллерия… Все, что требует внимания Ставки на сегодня. Докладывали командующие — генералы Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, вице-адмирал Неижпапа, генерал Малюк, чиновники. Все.

Владимир Зеленский отметил воинов 35 отдельной бригады морской пехоты, которая выполняет чрезвычайно тяжелые задачи.

— Парней, которые воюют именно так, как и должны воевать украинские воины. Старший матрос Вячеслав Имангулов и младший лейтенант Сергей Пенов — спасибо, парни, за вашу образцовую прочность и отвагу в боях в Донецкой области. Именно такими и должны быть наши воины, украинские воины. Молодцы, — подчеркнул президент Украины.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Одесса, Офис президента
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