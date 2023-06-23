Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг

Наталія Гуменюк

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов ездил за границу на лечение.

Об этом в эфире программы Свобода Live заявила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, который возник на фоне расследования, проведенного журналистом Украинской правды Михаилом Ткачем.

— Пока было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем,
– отметила Гуменюк.

Она добавила, что военком предоставил все необходимые документы, после чего “выезжал на лечение, как свидетельствуют результаты служебного расследования”.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что Евгений Борисов вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Причиной тому стал тот факт, что по результатам служебного расследования не были найдены основания, чтобы отстранить его от должности военкома.

Напомним, что семья Евгения Борисова, подозреваемого в продаже “белых билетов”, владеет недвижимостью, а также автомобилями в Испании, что оценивается в миллионы евро. Данное имущество было приобретено в ходе полномасштабной войны в Украине.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить с должности одесского “военкома” Евгения Борисова.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Война в Украине, Корупция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Среди приглашенных — Индия: Салливан едет на встречу со странами, которые не осудили вторжение РФ в Украину
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Для поддержки ВСУ: послы ЕС согласовали увеличение производства боеприпасов до 1 млн в год
Снаряди, боєприпаси
Россия возобновила работу базы слежки за США на Кубе — The Insider
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Зеленский поручил уволить с должности одесского военкома и создать спецкомиссию
Володимир Зеленський
Недвижимость в Испании и авто на миллионы долларов: в ВСУ отреагировали на скандал с начальником ТЦК
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь