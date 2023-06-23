Законно ли военком Борисов выезжал за границу: объяснение ОК Юг

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов ездил за границу на лечение.

Об этом в эфире программы Свобода Live заявила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, который возник на фоне расследования, проведенного журналистом Украинской правды Михаилом Ткачем.

— Пока было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем,

– отметила Гуменюк.

Она добавила, что военком предоставил все необходимые документы, после чего “выезжал на лечение, как свидетельствуют результаты служебного расследования”.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что Евгений Борисов вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Причиной тому стал тот факт, что по результатам служебного расследования не были найдены основания, чтобы отстранить его от должности военкома.

Напомним, что семья Евгения Борисова, подозреваемого в продаже “белых билетов”, владеет недвижимостью, а также автомобилями в Испании, что оценивается в миллионы евро. Данное имущество было приобретено в ходе полномасштабной войны в Украине.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному уволить с должности одесского “военкома” Евгения Борисова.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

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