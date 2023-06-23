После мощного удара ВСУ: оккупанты возвели понтонную переправу под Чонгарским мостом

После удара по Чонгарскому мосту, который соединяет временно оккупированный полуостров Крым с материковой Украиной, россияне возвели понтонную переправу.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые опубликовали журналисты проекта Схемы.

Отмечается, что 23 июня спутник зафиксировал новую понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела утром 22 июня.

На снимках также можно увидеть следы от обстрелов на Чонгарском мосту и другом, который расположен рядом с ним.

Спутниковый снимок, сделанный 18 мая, свидетельствует о том, что переправу российские оккупанты возвели уже после удара.

Напомним, что ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.

Российские пропагандисты и оккупационные власти утверждают, что Украина якобы ударила дальнобойными ракетами Storm Shadow. Также они заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

Чонгарский мост расположен на границе между Херсонской областью и Крымом, по нему армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на Юге Украины.

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