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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Після потужного удару ЗСУ: окупанти звели понтонну переправу під Чонгарським мостом

Чонгарський міст

Після удару по Чонгарському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів Крим із материковою Україною, росіяни звели понтонну переправу.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які опублікували журналісти проєкту Схеми.

Зазначається, що 23 червня супутник зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом. Це сталось після його обстрілу вранці 22 червня.

На знімках також можна побачити сліди від обстрілів на Чонгарському мосту та іншому, який розташований поруч із ним.

Чонгарський міст - знімок 23 червня

Супутниковий знімок, зроблений 18 травня, свідчить про те, що переправу російські окупанти звели вже після удару.

Чонгарський міст знімок 18 червня

Нагадаємо, що уночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух.

Російські пропагандисти та окупаційна влада стверджують, що Україна нібито вдарила далекобійними ракетами Storm Shadow. Також вони заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

Чонгарський міст розташований на кордоні між Херсонською областю та Кримом, ним армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на Півдні України.

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Після потужного удару ЗСУ: окупанти звели понтонну переправу під Чонгарським мостом

Війна в Україні, Крим, Російська агресія, Чонгар
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