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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывов во Львове не было: в ОВА прокомментировали информацию о прилетах

Взрывов во Львове не было: в ОВА прокомментировали информацию о прилетах
Фото: Факти ICTV

Во Львове, по состоянию на 2:40 23 июня, не было взрывов.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Перед этим о взрывах в городе и области сообщали Telegram-каналы.

— Некоторые телеграмм-каналы сейчас распространяют фейк, якобы во Львове слышны звуки взрывов. Это — ложь. Во Львовской области по состоянию на 02:42 спокойно. Но есть угроза ракетного удара, как и по всей территории Украины. Не игнорируйте воздушную тревогу, — написал Козицкий.

Параллельно с информацией о якобы взрывах была объявлена воздушная тревога на территории всей Украины, в том числе и во Львовской области.

В Воздушных силах также предупреждали, что на территории всей страны существует ракетная опасность.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники, сообщал, что так называемые звуки взрывов во Львове “не имеют отношения к ракетной атаке”, и вражеских прилетов, соответственно, не было.

Узнать, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Львов
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