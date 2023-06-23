Вибухів у Львові не було: в ОВА прокоментували інформацію про прильоти
У Львові, станом на 2:40 23 червня, не було вибухів.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Перед цим про вибухи у місті та області повідомляли Telegram-канали.
– Деякі телеграм-канали зараз поширюють фейк, нібито у Львові чути звуки вибухів. Це – брехня. У Львівській області станом на 02:42 спокійно. Але є загроза ракетного удару, як і по всій території України. Не ігноруйте повітряну тривогу, – написав Козицький.
Паралельно із інформацією про начебто вибухи була оголошена повітряна тривога на території усієї України, зокрема й у Львівській області.
У Повітряних силах також попереджали, що на території усієї країни існує ракетна небезпека.
Український воєнкор Андрій Цаплієнко із посиланням на свої джерела, повідомляв, що так звані звуки вибухів у Львові “не мають відношення до ракетної атаки”, і ворожих прильотів, відповідно, не було.
Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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