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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухів у Львові не було: в ОВА прокоментували інформацію про прильоти

Вибухів у Львові не було: в ОВА прокоментували інформацію про прильоти
Фото: Факти ICTV

У Львові, станом на 2:40 23 червня, не було вибухів.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Перед цим про вибухи у місті та області повідомляли Telegram-канали.

– Деякі телеграм-канали зараз поширюють фейк, нібито у Львові чути звуки вибухів. Це – брехня. У Львівській області станом на 02:42 спокійно. Але є загроза ракетного удару, як і по всій території України. Не ігноруйте повітряну тривогу, – написав Козицький.

Паралельно із інформацією про начебто вибухи була оголошена повітряна тривога на території усієї України, зокрема й у Львівській області.

У Повітряних силах також попереджали, що на території усієї країни існує ракетна небезпека.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко із посиланням на свої джерела, повідомляв, що так звані звуки вибухів у Львові “не мають відношення до ракетної атаки”, і ворожих прильотів, відповідно, не було.

Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Львів
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