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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Исторический процесс всегда необратим, наблюдаем: реакция Минобороны и ОП на события в РФ

Исторический процесс всегда необратим, наблюдаем: реакция Минобороны и ОП на события в РФ
Фото: Офис президента

То, что сейчас происходит в России на фоне конфликта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу, является “классической российской поэзией”.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Классическая русская поэзия… Смутное время наступает. Лжеволодимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим… – написал он.

В Минобороны Украины также отреагировали на ситуацию, отметив, что наблюдают за развитием событий.

Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников. В настоящее время в РФ обостряется ситуация.

Война в Украине, Михаил Подоляк, ЧВК Вагнера, Сергій Шойгу
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