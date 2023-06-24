Исторический процесс всегда необратим, наблюдаем: реакция Минобороны и ОП на события в РФ
То, что сейчас происходит в России на фоне конфликта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу, является “классической российской поэзией”.
Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Классическая русская поэзия… Смутное время наступает. Лжеволодимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим… – написал он.
В Минобороны Украины также отреагировали на ситуацию, отметив, что наблюдают за развитием событий.
Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников. В настоящее время в РФ обостряется ситуация.
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