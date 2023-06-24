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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Історичний процес завжди необоротний, спостерігаємо: реакція Міноборони України та ОП на події у РФ

Історичний процес завжди необоротний, спостерігаємо: реакція Міноборони України та ОП на події у РФ
Фото: Офіс президента

Те, що зараз відбувається у Росії на тлі конфлікту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу є “класичною російською поезією”.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Класична російська поезія… Смутні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний… – написав він.

У Міноборони України також відреагували ситуацію, зазначивши, що спостерігають за розвитком подій.

Нагадаємо, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців. Наразі у РФ загострюється ситуація.

Війна в Україні, Михайло Подоляк, ПВК Вагнера, Сергій Шойгу
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