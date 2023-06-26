Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает в самой РФ — Зеленский

Чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию она вызывает и в самой России. Одно из проявлений такой деградации — то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 487 суток полномасштабной войны России.

— Мы обменялись в разговорах с лидерами оценками того, что происходит в России. Видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать, — утверждает президент Украины.

Внимания мира к имеющейся российской угрозе на Запорожской станции, к сожалению, пока недостаточно. Как была недостаточной и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательные попытки российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге, считает Зеленский.

— Довел партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден. Должны сделать, все вместе в мире, вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов, — подчеркивает президент.

Только что глава государства завершил серию международных разговоров с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Польши Анджеем Дудой. Он утверждает, что это позитивные разговоры, которые очень нужны именно сейчас для всех нас.

— Конечно, мы обсудили боевые действия на передовой, наши активные действия. Сейчас российские оккупанты несут потери, которые нам и нужны. Каждая их потеря — это долгосрочное усиление свободы. Обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов. Я благодарю партнеров за понимание дальнобойных потребностей. Особенно я благодарен президенту Байдену и США за надежность Patriot. Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочего, — рассказал Зеленский.

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