Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина против военно-политического руководства РФ никак не повлияет на планы Украины по деоккупации территорий.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, сообщает Sky News.

— То, что произошло в России, не имеет никакого смысла для наших военных планов и целей. Мы продолжаем кампанию по освобождению украинских территорий, — сказал он.

Он назвал “очень странными” вчерашние события, что наемники ЧВК ликвидировали российских пилотов, уничтожили самолеты, были в двух часах от Москвы, а потом “ничего не произошло”.

— Больше вопросов, чем ответов на то, что произошло вчера в России, — добавил Сак.

Советник министра обороны подчеркнул, что для Украины каждый участник вчерашней шарады — террорист и военный преступник. Он также назвал вооруженное восстание “борьбой между различными группировками террористического режима”.

По его мнению, данные события приближают распад России и делают победу Украины ближе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — первый этап демонтажа системы российского диктатора Владимира Путина.

Источник : Sky News

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