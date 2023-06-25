Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина против военно-политического руководства РФ никак не повлияет на планы Украины по деоккупации территорий.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, сообщает Sky News.
— То, что произошло в России, не имеет никакого смысла для наших военных планов и целей. Мы продолжаем кампанию по освобождению украинских территорий, — сказал он.
Он назвал “очень странными” вчерашние события, что наемники ЧВК ликвидировали российских пилотов, уничтожили самолеты, были в двух часах от Москвы, а потом “ничего не произошло”.
— Больше вопросов, чем ответов на то, что произошло вчера в России, — добавил Сак.
Советник министра обороны подчеркнул, что для Украины каждый участник вчерашней шарады — террорист и военный преступник. Он также назвал вооруженное восстание “борьбой между различными группировками террористического режима”.
По его мнению, данные события приближают распад России и делают победу Украины ближе.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — первый этап демонтажа системы российского диктатора Владимира Путина.
Бывший глава Службы внешней разведки и ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк объяснил, какие последствия будет иметь неудачный мятеж вагнеровцев для Путина и самого Пригожина, а также - какая польза от этого Украине.Яна Брензей, Валентина Летяк