Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина

Вагнерівці у Ростові
Фото: Getty Images

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина против военно-политического руководства РФ никак не повлияет на планы Украины по деоккупации территорий.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, сообщает Sky News.

— То, что произошло в России, не имеет никакого смысла для наших военных планов и целей. Мы продолжаем кампанию по освобождению украинских территорий, — сказал он.

Он назвал “очень странными” вчерашние события, что наемники ЧВК ликвидировали российских пилотов, уничтожили самолеты, были в двух часах от Москвы, а потом “ничего не произошло”.

— Больше вопросов, чем ответов на то, что произошло вчера в России, — добавил Сак.

Советник министра обороны подчеркнул, что для Украины каждый участник вчерашней шарады — террорист и военный преступник. Он также назвал вооруженное восстание “борьбой между различными группировками террористического режима”.

По его мнению, данные события приближают распад России и делают победу Украины ближе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж главаря наемников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина — первый этап демонтажа системы российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также
Пригожину не хватило поддержки для завершения переворота в РФ — Spiegel
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина

Источник: Sky News
Война в Украине, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Какую работу и зарплату предлагают украинцам в Литве
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Никогда ситуация не была столь серьезной, взрывчатка размещена рядом с 4 энергоблоками ЗАЭС — Буданов
Кирило Буданов
Пригожину не хватило поддержки для завершения переворота в РФ — Spiegel
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Ничего не известно с вечера субботы: Пригожин исчез со связи
Пригожин
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
вагнер в Ростові
Видео
Политика
Неудачный мятеж Пригожина: почему это большой удар по Путину и хороший знак для Украины

Бывший глава Службы внешней разведки и ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк объяснил, какие последствия будет иметь неудачный мятеж вагнеровцев для Путина и самого Пригожина, а также - какая польза от этого Украине.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (25.06.2023)
Больше вопросов, чем ответов: Минобороны Украины о мятеже Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь