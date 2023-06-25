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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Пригожина чекає помста: хто отримав контроль над Путіним і де були Шойгу із Герасимовим

На Пригожина чекає помста: хто отримав контроль над Путіним і де були Шойгу із Герасимовим

Президент РФ Володимир Путін продемонстрував свою слабкість російським елітам.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи заколот засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Він зазначив, що в першу чергу слабкість Путіна відчули чекісти, хоча формально вони були осторонь від останніх подій.

– Зараз паранойя Путіна зросте, і це лише посилить його фізичні та психологічні проблеми. Виграють чекісти, в першу чергу. І вони отримають більший контроль над Путіним. Те, що відбулося, загострить внутрішню боротьбу в оточенні Путіна, в російських елітах, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Фесенка, “війна всіх проти всіх” всередині РФ продовжиться, але в закритому, прихованому вигляді.

Політолог переконаний, що Путін помститься Пригожину за приниження. Також він не виключає, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу можуть зняти з посади.

– Він зганьбився, продемонстрував свою слабкість Путіну, ніяк не захистивши його і Москву. Це може стати останньою каплею. Щодо Герасимова (начальник Генштабу ЗС РФ – Ред.), то він стовп російської армії. Звільнити його – це значно послабити російську армію. Чи піде на це Путін – не знаю, питання специфічне, – сказав Фесенко.

Нагадаємо,ввечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху вагнерівців на території РФ.

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Володимир Путін, Володимир Фесенко, Росія
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