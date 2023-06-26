Калибры и “шахеды”: ночью наша ПВО уничтожила 13 воздушных целей врага

Ночью 26 июня украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских целей — две крылатые ракеты Калибр и семь дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.

Осуществлены пуски трех Калибров с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг уничтожено два Калибра и семь ударных БпЛА.

Кроме того, российский враг атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударными). Воины воздушного командования Центр уничтожили все дроны.

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Единых новостей рассказала, что по меньшей мере два Калибра уничтожили на подлете с моря к прибрежной зоне Одесской области.

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