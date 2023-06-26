Калибры и “шахеды”: ночью наша ПВО уничтожила 13 воздушных целей врага
Ночью 26 июня украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских целей — две крылатые ракеты Калибр и семь дронов Shahed-136/131.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты атаковали Украину преимущественно с южного направления.
Осуществлены пуски трех Калибров с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Юг уничтожено два Калибра и семь ударных БпЛА.
Кроме того, российский враг атаковал с северного направления четырьмя беспилотниками неустановленного типа (вероятно, ударными). Воины воздушного командования Центр уничтожили все дроны.
Ранее пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Единых новостей рассказала, что по меньшей мере два Калибра уничтожили на подлете с моря к прибрежной зоне Одесской области.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко