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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью над Одесской областью уничтожено по меньшей мере два Калибра — Гуменюк

Ночью над Одесской областью уничтожено по меньшей мере два Калибра — Гуменюк

Ночью российский враг запустил с моря Калибры — по меньшей мере две крылатые ракеты наши силы противовоздушной обороны уничтожили.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, последствия этой ночной атаки еще уточняют, однако известно, что по меньшей мере два Калибра уничтожили на подлете с моря к прибрежной зоне.

Кроме того, была мощная боевая работа по дронам-камикадзе Shahed. Из-за чего взрывные волны повредили окна в двух многоквартирных домах в прибрежной зоне.

К счастью, пострадавших нет.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 488-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Одесская область, Ракетные удары России
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