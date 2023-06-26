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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Калібри та “шахеди”: вночі наша ППО знищила 13 повітряних цілей ворога

Калібри та “шахеди”: вночі наша ППО знищила 13 повітряних цілей ворога
Фото: Факти ICTV

Уночі 26 червня українські сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей – дві крилаті ракети Калібр та сім дронів Shahed-136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.

Здійснено пуски трьох Калібрів із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь знищено два Калібри та сім ударних БпЛА.

Крім того, російський ворог атакував з північного напрямку чотирма безпілотниками невстановленого типу (ймовірно, ударними). Воїни повітряного командування Центр знищили усі дрони.

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Раніше речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в ефірі Єдиних новин розповіла, що щонайменше два Калібри знищили на підльоті з моря до прибережної зони Одеської області.

Безпілотники, Дрони, Ракетні удари Росії
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Юлія Захарченко
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